16 Fotos Interiores de un Mini Apartamento hermoso

De armonioso y acogedor diseño, el día de hoy te presentamos un mini apartamento cuyo interiorismo luce sofisticado, moderno y con un toque ecléctico que lo hace único y diferente. La remodelación y diseño de ésta vivienda estuvo a cargo del estudio brasilero de MeyerCortez Arquitetura & Design, conformado por un par de talentosas arquitectas cuya trayectoria en el mundo del interiorismo ha sido reconocida y galardonada año tras año por múltiples organizaciones y revistas del hogar.

Éste departamento es tan solo una pequeña muestra de la creatividad y gran talento que poseen éstas mujeres, combinando infinitas tramas y texturas con una paleta neutra de colores con acentos llamativos para no caer en la monotonía. Diseñando de manera global, todas las estancias comparten elementos en común, sin embargo, cada una cuenta con personalidad propia gracias a los tonos, revestimientos y decoración utilizada, buscando crear armonía y equilibrio para no recargar éste pequeño apartamento. La calidez de la madera se utilizó para revestir gran parte de las paredes, mientras que los pisos se mantuvieron en tono claro para no oscurecer el lugar debido a sus pequeñas dimensiones. Buscando la luz y sensación de amplitud, los espejos y tonos claros visten gran parte del mobiliario, siendo las pequeñas piezas y detalles decorativos los encargados de darle vida y personalidad al espacio.

Lo que se logró con éste diseño fue darle un aire moderno, relajado y ecléctico a la vivienda, manteniendo los espacios abiertos y comunicados entre sí, mientras que las texturas en los muebles y cerramientos se encargaron de aportar riqueza y patrones divertidos al interiorismo, resultando en un apartamento totalmente moderno y único. Si quieres conocerlo, te invitamos a echarle un ojo a éstas 16 imágenes que recopilamos para ti.