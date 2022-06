Villa blanca y moderna ¡Te lo tengo!

Parametricismo. O en cristiano: Edificaciones que no importan cuan bueno seas, no podrás hacerle los planos a mano. No es un tema sencillo de explicar pero muy nutritivo visualmente. Y a mi parecer es lo que realmente importa de la arquitectura: lo que nos transmite a través de los sentidos. Olvídense de toda la teoría de la arquitectura por un segundo (pero sólo por un segundo) y encontrarán que lo único a lo que una edificación responde en los tiempos en los que vivimos, no es si puede servir de refugio o no, o si tiene o no filtraciones en el techo. Ya eso, dentro de la practica regularizada de la construcción, casi ha dejado de ser una preocupación. Entonces a lo que termina respondiendo una edificación, y mucho más esta blanca y moderna villa, es: ¿me gusta o no? Los arquitectos hoy en día están, según mi opinión, para elevar la humanidad de cada persona a través de las edificaciones. Vamos entonces a hacer una reverencia en honor a quien ha logrado elevar la humanidad una vez mas.