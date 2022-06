Grandes ideas para patios pequeños

Los jardines con poco espacio no son el mejor lugar para intentar reproducir el amazonas, es por esto que conocer las plantas que más se adecuen al espacio es un factor que determinará el éxito de tu diseño. Puedes optar por especies como el ficus, las palmeras, el bambú, la aralia elata, entre otros. Trata de no sobrepoblar el jardín con arbustos y árboles ya que estos necesitan de aire y luz; y si están muy cerca unos de otros, terminarán muriendo por falta de minerales. Crea un collage de tonos verdes que puedan contrastarse y no olvides agregar flores coloridas para hacer de este sitio un lugar alegre. Complementa la decoración resaltando algún elemento (piso, pared focal o un mueble específico) con el color que más te guste.