Repisas para darle otro aire a tu cocina

Si tu cocina no tiene mucho espacio para colocar repisas lo ideal sería optar por sólo una en la pared central, en la cual puedas colocar los utensilios que más utilices; así, además de cambiar el estilo del lugar ahorrarás tiempo a la hora de cocinar, pues tendrás a la mano todo lo que necesitas. La sal, un juego de cuchillos, especias o el servilletero son algunas de los accesorios que pueden adornar este pequeño espacio, y no olvides que la tabla de madera no tiene que ser tan elaborada, puedes dejarla en su color original o agregar una capa de barniz que haga juego con el lugar. Por otra parte, si eres partidario del reciclaje puedes utilizar muebles antiguos, sólo retira las tapas o cajones y listo ¡mobiliario reutilizado!