8 Tips sencillos para mantener el orden en tu closet

Aunque no lo creas, la iluminación ayuda a mantener el orden, a veces nuestros armarios son tan oscuros o su ubicación no permite que la luz del cuarto llegue a el y no logramos ni encontrar nada al momento de vestirnos o no llegas a guardar las cosas donde realmente deben ir, es por eso que instalar un buen juego de luz dentro de tu closet no es una mala idea.

Así evitaras que te pregunten ¿te vestiste a oscuras?