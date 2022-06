¿Cuánto cuesta construir una piscina?

A todos nos encanta una piscina y todos deseamos tener una en casa. Nada como descansar en tu propio paraíso; tomar el sol, relajarte a solas, compartir con toda la familia e incluso dar un poco de envidia a los amigos y vecinos. Todo eso suena muy bien pero, ¿Cuánto cuesta? ¿Son las piscinas en verdad un lujo para los adinerados o son asequibles? Puede que siempre has querido una pero no te has atrevido a investigar porque te predispones a que será muy costosa para ti, o puede que estés decidido a construir una pero no sabes realmente todos los gastos que acarrea. Por eso es importante que conozcas los factores determinantes para calcular el precio.

En este libro de ideas te mostramos todo lo que debes tomar en cuenta al momento de planificar tu presupuesto. ¿Empezamos?