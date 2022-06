La misión imposible de ordenar ese closet pequeño

En una publicación anterior les hablé del criollismo de los closets y sus nuevastendencias, allí salió a colación el tema de los closets pequeños, pero no tuve ocasión de entrar en detalles al respecto. Los closets pequeños son herramientas de gran utilidad, especialmente cuando no contamos con la habitación más espaciosa de todas. El único inconveniente con ellos, es que pueden llegar a ser muy complicados de mantener en orden. Si sabes de lo que hablo y vives con tu closet desordenado, porque el sacar una camina del fondo implica que el resto de tu ropa se desdoble y/o se caiga, entonces esta publicación es ideal para ti. Existen varias alternativas para preservar el orden en tu closetcito (al menos por más tiempo), una de ella puede ser el ordenar tu ropa por colores y por tipo de prendas; otra solución es hacer una limpieza para clasificar los artículos que realmente usas y los que no (en ese caso dónalos, si están en buen estado); administra mejor tus espacios por medio de distintos elementos, tales como ganchos, cajas, cestas, estanterías, entre otros. ¡Ahora veamos cómo podrías aplicar algunas de estas soluciones!