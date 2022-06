9 Tips para remodelar tu casa con poquito dinero

Los pisos suelen ser uno de los costos más altos al momento de remodelar. Existen en el mercado infinita variedad de materiales para colocar en el piso, pero ¡atención! es importante saber cómo gastar el dinero. Los pisos visten nuestros espacios y pueden hacer la diferencia, por eso te recomendamos que si no tienes dinero suficiente para poner un material de calidad, entonces utilices cemento. No solo es más económico sino que el resultado es hermoso y está muy a la moda. Es importante que te asesores con un experto, pues este tipo de pisos suelen colocarse con una técnica específica para que no se dañe el material.