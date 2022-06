Cómo abrir el balcón y sentirte en el mediterráneo

Si quieres tener ese balcón soñado no necesitas tener el balcón más grande del mundo, lo que hace falta es creatividad y originalidad. Puedes integrar elementos muy simples como unas lámparas de parafina para decorar, no tienes que usarlas si no quieres, funcionan encendidas o apagadas. Lo que importa es que disfrutes de tu balcón y de un lindo paisaje.