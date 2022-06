11 Ideas para remodelar tu fachada al estilo rústico

Desde su origen, el estilo rústico se ha mantenido presente en la línea del tiempo de la arquitectura y el diseño. Sus encantadores acabados, innegable calidez y materiales naturales han hecho de éste estilo un clásico que se adapta con gran facilidad a cualquier época y gusto que el diseñador decida.

Cuando hablamos de estilo rústico, no necesariamente nos referimos a la típica casita de campo. Esta tipología de diseño y decoración se conforma por materiales naturales, generalmente poco procesados, como la madera, piedra, lajas, tablilla, tejas, etc.. combinando éstas texturas con colores cálidos y tierra. Si eres amante de éste tipo de arquitectura, aquí te presentamos 11 Fachadas muy originales de estilo rústico que no te puedes perder.