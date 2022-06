15 Puertas corredizas para que te las copies ya mismo

Las puertas acristaladas pueden presentarse no sólo en el área del baño. Ésta división de vidrio es perfecta para darle privacidad y delimitar el área de dos ambientes distintos, teniendo la ventaja de que al no ser un elemento sólido y opaco, permiten el paso de luz natural para no oscurecer ninguna de las dos habitaciones. Puedes añadir detalles en vinil o diseños en el esmerilado del vidrio para darle un poco más de personalidad al diseño.