7 Muebles perfectos para las esquinas de tu cocina

Las esquinas en una casa, ya sea en el dormitorio, baño o sala, hay que evaluarlas para ver que se coloca allí que se vea bien y sea funcional, pero donde la cosa se pone difícil es en la cocina. En el diseño de cocina, cuando esta es en forma de U o L, hay que pensar y pensar con el lápiz o la computadora en la mano, para que no se cree un espacio perdido o difícil de acceder.

En una cocina super grande, que por ese motivo no necesariamente es más funcional, no es muy importante y en ese caso se puede resolver hasta dejando un espacio vacío, pero cuando se trata de usar todo el espacio disponible las cosas no son tan fáciles. Por eso homify viene a tu rescate presentándote opciones, que puedes enseñarle a tu carpintero, para que se copie estas maravillosas, geniales y novedosas ideas, ven con nosotros y cópiatelas.