8 Reglas para un apartamento impecable ¡y con la distribución perfecta!

Para tener un apartamento moderno, impecable y con la distribución perfecta basta con seguir un par de reglas generales que no son difícles de acatar. Como ejemplo, te mostraremos un trabajo de remodelación concebido desde una estética muy moderna que apunta al máximo aprovechamiento del espacio. Hay una especial atención en la elección de los materiales, buscando que aporten texturas uniformes con acabados de lujo. El concepto que se manejó para el diseño decorativo busca enfatizar la simplicidad de los elementos dándole importancia al carácter funcional. Líneas simples para un look muy minimalista y todo en blanco y negro. Si andas en busca de ideas para decorar al mejor estilo moderno con esta clásica e infalible combinación, entonces has llegado al lugar correcto. Acompáñanos en este recorrido de siete imágenes de Remodelar Proyectos Integrales ¡e inspírate!