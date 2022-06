9 Familias que convirtieron su ático y les quedó espectacular

Sabemos que no muchas casas en Venezuela están diseñadas para tener un ático en su arquitectura, pero tampoco es mentira de que si existen en nuestras tierras viviendas con esta estancia en particular y es por eso que hemos decidido elaborar este libro de ideas, ya que no importa cuál sea la habitación, todas merecen funcionabilidad y buenos consejos para lograr un estilo único. Un ático no es solo una habitación para almacenar cosas viejas como normalmente vemos en las películas, también es un excelente aliado para ganar por ejemplo, una habitación extra o una sala de reuniones e incluso un estudio perfecto para trabajar cómodamente en casa.

Así que empecemos ya mismo con el proceso de inspiración para convertir ese oscuro ático en un lugar de ensueño.