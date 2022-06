13 Cosas que no deberías tener en tu cocina

Al diseñar nuestros espacios es conveniente intentar pensar en crear un ambiente no solo hermoso a nivel estético sino también práctico, lo cual entendemos muy bien a veces no es algo sencillo de lograr, sin embargo, no es algo imposible, solo es importante resaltar los usos más cotidianos para poder estructurar un plan de diseño y decoración óptimo.

Este buen consejo incluso incluye a tu cocina, ya que no solo es una de las estancia que con mayor frecuencia utilizamos, sino que también es una de las más importantes, en donde en muchísimas ocasiones llegamos a tener ciertos elementos que en vez de influenciar a un entorno funcional en realidad solo están acumulando polvo y espacio importante para nuestra comodidad, es por eso que en esta oportunidad vamos hablar de 13 cosas que no deberías tener en los mesones de tu cocina