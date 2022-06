Con sólo 73 m2: Una casa de ensueño para vivir feliz

En algún momento de nuestras vidas, todos nos quejamos deseamos tener más y más, cuando en realidad no nos damos cuenta que en la sencillez esta la verdadera belleza y mucha veces hasta la felicidad. Esta casa es el lugar de ensueño, no está llena de lujo, pero si de riqueza, la que nos regala la naturaleza, que no se compra, solo se cuida y se gana.

Con tan solo 73 m2, esta pequeña construcción ubicada en Cundinamarca, Colombia, tiene todo lo que se necesita para vivir pleno y feliz. La elaboración de la mano de Taller de Ensamblaje SAS, es una combinación perfecta entre arquitectura, diseño y arte. El protagonista de este lugar es el paisaje, y con una vista así ¿Quién necesita nada más?