7 Truquitos que triplicarán el tamaño de tu sala

Para que una sala pequeña parezca más grande basta con aplicar un par de trucos de ilusión óptica ; tratar de percibir la realidad distinta a ella. No importa que no sea verdad, igual nos hace feliz y nos sentimos cómodos en un espacio pequeño aunque este no lo sea.

La creatividad y el ingenio se unieron para presentarnos algunos trucos para decorar los salones pequeños. Tal vez la luz, los colores, el volumen de los muebles, la lógica distribución y el juego de sensación.

Animate, no hay porque rendirse si el espacio es pequeño.