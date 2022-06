¿Pared o pizarra?

Si no quieres sacrificar toda una pared de la casa para usarla como pizarra, siempre tendrás la opción de comprar una pequeña. Son un excelente elemento decorativo, aportan un aire vintage a la habitación y además de eso son muy útiles. Colocarla en el recibidor es una buena idea, siempre tendrás a la mano donde dejar los mensajes importantes que quieres que algún otro miembro de la casa no pase por alto. Anímate a tenerla en casa, ya sea que dediques toda una pared o tan solo unos centímetros para ponerla, no te arrepentirás.