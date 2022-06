10 ideas para decorar un cuarto pequeño

Si vives en un pequeño apartamento tipo estudio, seguramente el dormitorio será un espacio reducido que requerirá de todo tu ingenio y creatividad para incluir todas las que cosas que quieres dentro de el. Si algunas vez jusgaste tetris y estoy segura que así fue, pues te servirá como entrenamiento previo para acomodar estratégicamente los muebles que quieras.

No te limites por la falta de espacio, los dormitorios pequeños también tienen su encanto y existen muchísimas ideas que puedes aplicar para darle una sensación de amplitud. En cuanto a los colores, existe un mito de que solo debes usar tonos claros, o blanco preferiblemente para hacer que se vean más espaciosos, esto no es del todo cierto. No necesariamente debes evitar usar colores brillantes o estampados llamativos, solo debes saber implementarlo y no abusar de ellos.

En un dormitorio pequeño, siempre debe existir algo que llame la atención, que sea el punto focal principal y que desvíe todas las miradas hacia el. Existe una regla de oro que debes respetar cuando el espacio no está a tu favor y es que debes procurar mantenerlo siempre ordenado, los muchos o pocos elementos que tengan, deben estar en un lugar especifico, de lo contrario, no solo se verá más pequeño sino que será más difícil poder encontrar algo allí. Inspírate con estas ideas y diseña el mejor cuarto de bolsillo que exista.