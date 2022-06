7 Duchas de vidrio ¡perfectas para baños pequeños!

Las duchas o regaderas que son diseñadas con vidrio o cristales reforzados para un toque más estético y brillante son una excelente opción para cualquier persona que busca no solo cubrir su ducha o bañera de una forma más elegante, si no que también puede obtener con total seguridad que el agua no podrá pasar al exterior y empaparte todo el suelo cada vez que decidas darte un relajante baño a final del día.

Las duchas de vidrio o también conocido por algunos como mamparas , ya sean de un diseño transparentes, serigrafiadas, de cristal o incluso de un material acrílico, son una perfecta solución que te dará un baño más higiénico, seguro y presentable (muy importante esto ultimo), es por eso que en esta oportunidad te queremos mostrar unos cuantos ejemplos que te serán de utilidad para al momento de diseñar y elegir la ducha que vaya con todo lo que deseas conseguir.