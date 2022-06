Una casa ¡literalmente inclinada!

Ubicada en Corea del Sur, PRAUD ha diseñado esta casa inclinada, alejada de todo ajetreo de la ciudad, lleva una gran ventaja de estar a las afueras, porque ningún edificio podrá robarle protagonismo, no existen elementos a parte del paisaje que distraigan las miradas a otro sitio que no sea el edificio. El proyecto es muy entretenido y moderno, con materiales simples pero muy actuales, resistentes a las condiciones climáticas de todo el año. Una de las ideas es que los demás propietarios de la localidad se animasen a construir viviendas atrevidas como la que veremos a continuación, no se la pierdan…