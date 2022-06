Humedad en casa: por qué aparece y cómo evitarla

La humedad es uno de los problemas más frecuentes del hogar. La aparición de manchas, o la caída de la pintura, son algunas de las señales que nos anuncia la filtración de la humedad en las paredes. Lidiar con ello no es sencillo, menos si habitan personas alérgicas, pues más allá del malestar estético que genera, el exceso de humedad puede llegar a producir hongos y microorganismos perjudiciales para la salud. Las causas no siempre son las mismas, por ello la importancia de conocer con exactitud el origen de esta, para así garantizar que el tratamiento que le daremos sea efectivo. En este libro de ideas aprenderás todo lo que necesitas saber para combatir la humedad y no fallar en el intento.