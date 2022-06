¡11 Ideas fabulosas para decorar la pared del televisor!

Crear una atmósfera favorecedora para tu sala no es trabajo difícil. Con tan solo colocar algunas tablas de madera chapada como base de la televisión no necesitarás más. Al empotrar este aparato tienes que considerar la distancia para dejar un “vacío” o espacio entre las láminas. De esta forma no se notará que el aparato está empotrado en la pared en vez de la madera. Realiza este trabajo con un experto en el área para que le dé un acabado impecable. Es conveniente elegir materiales que perduren en el tiempo para que no tengas que removerlos constantemente.