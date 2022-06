Reciclaje con estilo: Guacales y tablas viejas

Muchas veces estar a la moda con las nuevas tendencias puede ser complicado y costoso. Si te gustan esas lindas lámparas largas que se usan para iluminar los comedores, pero no tienes los recursos para comprarlas. Aprende como realizar una en casa, sí también con palets. Recopila algunas lámparas viejas que tengas, no importa que no sean las mismas, esto le dará todavía más un toque vintage. Luego ordénalas una tras otra, unelas con una línea de electricidad, por último elabora una caja con las paletas donde irán las lámparas y tendrás un nuevo adorno para hacer lucir tu comedor.