12 Revestimientos espectaculares para los pasillos de tu casa

Anteriormente eran muy populares el papel tapiz con estampados varios, pero con el paso del tiempo estos diseños se han vuelto más estéticos y elegantes, lo cual permite que esta idea no pase de moda sino más bien se vaya modernizando con el paso del tiempo. Procura que sea colores basados en tus gustos personales y con estampados no muy exagerados para no recargar el espacio.