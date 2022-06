Quizás la campesina más moderna del mundo

Si el edificio se cierra hacia el oeste, sin ver absolutamente nada eso no quiere decir que no se generen otros puntos de vista y ¿por qué no?, una mirada al cielo, la cual es totalmente franca cuando estamos acostados en la cama, descanso o buscando dormir, quién no quisiera quedarse dormido teniendo de película un cielo estrellado o sencillamente ¿un azul lavado?. Pues sí, esta ventanilla se encuentra arropando lo que será la cama de los huéspedes.