Conozcamos la mágica casa que combina chispas de colores

Siempre me he preguntado, ¿por qué los baños tienen que ser standard?, ¿normales?, ¿totalmente funcionales?. Claro que es necesario como lo vemos en este caso, con elementos mínimos pero necesarios se diseña este espacio, sin embargo, un toque de calidez humana no le hace mal a nadie. Aquí podemos observar que el fondo de las flores es el reflejo en el espejo de toda una pared con baldosas de colores. Las baldosas que son un material del baño hace juego con las flores elemento efímero pero imponente.

Esta es una vivienda que cuida los detalles y puntos de colores estallan hasta en el lugar menos pensado de la casa, dándole ese toque cálido y ese calor de hogar.