¡Bodegas de vino en casa!- 6 ideas BUENÍSIMAS

Si eres amante del vino (frecuente o esporádic@), lo más probable es que más de una vez hayas pensado en instalar tu propia bodega en casa, para poder tener a disposición distintas reservas; y que en ese momento, te hayas topado con la idea de que eso no sería una tarea fácil. En efecto, el vino debe conservarse bajo algunas condiciones específicas de temperatura, humedad y limpieza, para garantizar que su sabor y calidad perduren en el tiempo. De modo que, las botellas de vino deben conservarse en una bodega bien acondicionada, ventilada, donde no sufran de cambios de temperatura violentos, no estén expuestas a la luz, fuertes olores, movimientos bruscos o ruido excesivo. Si vives en un apartamento, tendrás que instalar una pequeña bodega frigorífica; mientras que si vives en una casa, podrás dedicar un espacio en un área preferiblemente subterránea para crear una bodega más grande. ¡Veamos algunas alternativas para hacerlo de la mejor manera!