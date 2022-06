Ellos cerraron su tienda ¡y la convirtieron en una casa ultramoderna!

La transformación que veremos a continuación fue un trabajo realizado por el equipo de Polita Propyectos y Reformas. Consistió en convertir un establecimiento de venta de pescado a un moderno y elegante loft. Y aunque suene fácil, sabemos que una reforma de esa magnitud es de las que no se creen hasta que no se ven. Típico que al entrar a una transformación como esta nuestra impresión sea la de formular en pregunta nuestro asombro: “¡¿ESTO ERA UNA PESCADERÍA?!” cosa que sin duda responderían con mucho orgullo al tener un resultado igual a este. ¿Quieres conocer en detalle todo el proceso de transformación? Entonces no pierdas detalle de lo que sigue.