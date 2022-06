¡El dinero sí crece en los árboles! Tips para poner tu jardín a producir

Los jardines son lugares de placer y relajación, reflejan la personalidad de cada dueño con la manera en que se decorar, las plantas que se eligen y los muebles que lo complementan. A veces, no tenemos el tiempo suficiente para disfrutar de estos maravillosos espacios, pero eso no significa que serán desaprovechados. Piscinas, patios enormes, o simplemente extensiones de pasto a los cuales no les damos tanto uso puede aprovecharse para el disfrute de tu comunidad y generar un impacto positivo a tu bolsillo.Aquí en homify pensamos en ideas y soluciones para que hagas de tu jardín una máquina de dinero. Existen propuestas para todo tipo y tamaño de patios o jardines, tanto para los amantes de la jardinería como para los más ambiciosos. No te pierdas los tips que te tenemos a continuación. ¡El dinero sí crece en los árboles!