10 Trucos comprobados que modernizarán tu casa

Otro de los aspectos característicos del estilo moderno es que puedes dejar las paredes vacías y no hay ningún problema con eso, visualmente tener menos cosas en el apartamento nos hará sentir más aliviados, dará la sensación de tranquilidad sobre todo si siempre permanecemos en lugares cerrados. En el estilo decorativo moderno no se estila colgar cuadros, espejos ni elementos perturbadores. Y no se trata de dejar el cuarto vacío, si no que pocos elementos le da un toque más acogedor, ¡inténtalo en casa!