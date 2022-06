5 Errores en el dormitorio que te amargan el resto del día

Almacenar la ropa en su lugar nos facilita más comodidad. De esta forma, ya no tendremos esa molestia de tener la ropa regada por todos lados. Imagínate nada más dejarla por allí en una esquina no es estético ni funcional. Para quienes no cuentan con clóset de gran tamaño aconsejamos comprar un armario que sirva para contener zapatos y otras prendas de uso diario como los abrigos, medias y ropa interior. Mientras más ordenado seas mejor te sentirás en casa. Aplica nuestros consejos y verás cómo en pocos días te sientes mejor.