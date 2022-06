Los 7 hábitos que mantienen pulcra tu cocina

Como uno de los espacios más solicitados por todos en casa es necesario que la cocina luzca espectacular y siempre en perfecto estado. Tener un espacio limpio y en perfecto estado es la mejor de las formas para empezar o culminar el día. No debemos olvidar que por ser uno de los lugares que más se ensucian necesitan especial atención para que podamos aprovecharlos al máximo sin tener visitas indeseadas como insectos o roedores. Por lo que tenemos que desinfectarla constantemente, pasando desde la encimera hasta el último rincón de este lugar. Limpiar no es un trabajo difícil, es olo cuestión de ver esta actividad no como necesidad si no como distracción. Comencemos este recorrido por los mejores consejos en limpieza para que mantengas no solo la cocina si no ¡El resto de tu hogar como nuevo!