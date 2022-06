10 Materiales para el piso de tu patio que en realidad no cuestan mucho

Las barras de madera son una de las más demandadas por cientos de propietarios, ya que son muy fáciles de instalar y de conseguir, puedes ir a una tienda departamental o simplemente colocar algunas que hayas encontrado en la calle o tengas de otros espacios que ya no uses. Lo mejor es que puedes colocarles un barniz especial, pigmentarlos y protegerlos. No olvides que los rayos del sol desgastan la madera y estos no se salvan de rayaduras o quemaduras.