Para el 2016… ¡El poder del DIY para decorar!

¿Por qué el DIY? El DIY, por sus siglas en inglés « Do It Yourself » o en español «Hazlo Tu Mismo », es una tendencia que ha ido tomando más valor durante los últimos años. La misma, nos invita a explotar nuestra creatividad y hacer un mejor uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición; por tanto esta práctica implica la fabricación o reparación de cosas por nosotros mismos, contribuyendo con el ahorro de dinero, promoviendo el reciclaje, así como la autoproducción de recursos útiles o necesarios para nuestra subsistencia y desarrollo integral. La fabricación de tus propios artículos de decoración, además, podrá aportarte una gran satisfacción personal y puede servirte de vínculo para reforzar las actividades en familia, salir de la rutina y estimular los talentos de cada uno sin mucha complicación. ¿No me crees?, ¡mira entonces estas ideas y sus beneficios!