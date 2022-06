7 consejos para usar flores en la decoración de tu hogar

Aplica el Do it Yourself para crear maceteros con materiales reciclables que tienes en casa. Es una oportunidad de divertirte y darle un toque personalizado a la decoración de tu hogar. ¡Lo mejor de todo es que puedes comprar más flores con el dinero que ahorres!

Probablemente ya tienes todo lo que necesitas, como tijeras, cinta adhesiva, pintura, pinceles, revistas, periódicos y pegamento. Pídele a tu pareja o a los pequeños de la casa que te echen una mano. Es una ocasión perfecta para involucrarlos en un proyecto familiar, ayudándote con ideas creativas y originales.

Latas, botellas de vidrio, neumáticos dañados, botas de hule, peceras y miles de objetos más pueden servirte para crear una maceta ingeniosa. No te olvides de esos maceteros viejos que ya no usas; con un poco de cariño puedes darle una segunda vida. Cuando esté todo listo, podrás presumir de flores hermosas y una decoración única.