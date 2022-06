Tips para diseñar con objetos antiguos

Cuando en una vivienda tienes todo muy actual, muy moderno y se siente que realmente nada de lo viejo puede interesarle; hay que tomar en cuenta que esos objetos que en principio ven como pasado de moda pueden darle al diseño de su vivienda un valor agregado que necesita su decoración para hacerla más auténtica.

La novedad en todo sentido de la moda actual es el vintage o sea el uso de prendas de vestir, por ejemplo, de segunda mano que fueron creadas en otras épocas y se recurre a ellas y a ese estilo hasta en los mas afamados salones de moda donde se hacen colecciones con ese aire nostálgico del pasado.

En la decoración de nuestras viviendas no es nuevo tener algún recuerdo de la familia heredado por nosotros y que cumplen ese destino de hacernos recordar el pasado familiar pero que no sabemos donde ponerlos o que función le daremos, como por ejemplo la colección de las ollas de cobre de la abuelita o la máquina de coser que era de la tía que mas queríamos. Aquí le estamos dando algunas ideas para que esos objetos queridos los ubiques y le des ese toque nostálgico a tu vivienda entre su decoración muy actual. En otros casos recorriendo las ventas de garaje encontramos una bañera que mas bien parece una escultura o una alfombra que nos enamora, pues no tengamos miedo a comprarlas y darle uso, así complementar el diseño interior de nuestra vivienda dándole más valor que el que tiene actualmente.