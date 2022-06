¡Un apartamento super práctico en una caja de zapatos!

La altura es la clave del éxito y en el Miss Venezuela requisito indispensable, ok ok! Lo siento, volvamos a temas serios, saber usarla es la respuesta a nuestro problema. Por lo que el acceso, la cocina y el sanitario tienen una altura libre de 2m, es bajo ¿no?, pero no hay problema, son lugares de paso y de permanencia corta. Ahora, si esto les parece bajo ¡esperen!, el dormitorio que se encuentra encima del acceso mide 1.40m, pero ¿qué importa?. Es nuestro lugar de descanso y para echarnos. Lo que si es importante es el vestidor y para la mujer venezolana tan coqueta mucho más. Éste se encuentra al finalizar la escalera con un espejo por dentro de la puerta.