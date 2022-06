Cómo restaurar muebles de madera fácilmente

Todos tenemos en casa algún mueble de madera feo y desgastado por el uso, con arañazos o interminables capas de pintura descascarada que no lucen nada bien. Estás pensando en tirarlo, pero te da pena porque guarda un valor sentimental para ti o es un mueble grandioso para almacenar. Quizás es que su aspecto ya te aburrió y quisieras darle un look completamente renovado. Pues no te preocupes, no tienes porqué tirarlo ni contratar un experto que se encargue, cuando puedes traerlo de nuevo a la vida, con una fresca apariencia que te va a encantar y así te acompañará por muchos años más.

Te enseñaré, paso a paso, cómo restaurar un mueble de madera con tus propias manos. Verás que es sencillo y entretenido.

Primero, la lista de materiales:

1. Un trapo limpio y suave para limpiar su superficie.

2. Papel de lija de grano medio y de grano fino.

3. Brochas. Una más ancha para abarcar mucha superficie y una delgada para los detalles.

4. Solvente para remover pintura (en caso de que tu mueble esté pintado)

5. Tapaporos para cubrir el daño a la madera.

6. Tinte o pintura para madera

7. Barniz.

8. Pulitura para madera.