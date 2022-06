¿Qué hacer con el espacio muerto entre la casa y la pared?

La piedra picada rellena este retiro posterior de la casa, con sitios donde no la colocamos para darle oportunidad a sembrar unos arbolitos y poner algo de toque verde en este patio.. La caminería si se ha realizado con lajas de piedra y este diseño mas económico puede resultar de gran utilidad para darle ese toque personal a nuestro retiro de fondo. En este caso no se necesita sino hacerle una buena base apisonando la tierra existente dándole el nivel que necesita y que servirá de drenaje a la piedra picada que usemos, la vegetación que se siembre será de raíces profundas que no rompan el nivel de la piedra o los arbustos que no serán de gran problema.