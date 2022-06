El acabado de tu cocina, ¿mate o brillante?

Existe un brillo más opaco en los estratificados y el tipo brillo espejo de los laminados lacados. No se diferencian en la calidad. No son materiales de mayor o menor calidad, no parece un detalle de mayor importancia al decidirte pero puede ser la diferencia entre una cocina espectacular y una cocina que solo… no está mal, aunque los precios no serán los mismos.

Los acabados de cocina brillantes por lo general son más propensos a las manchas que dejamos al cocinar con los dedos con grasas pero esas marcas se quitan fácilmente solo limpiándolos con algún paño y jabón neutro.