9 Trucos en la cocina que te ahorrarán toneladas de dinero

Si tienes una nevera que te está gastando más energía del frío que produce, una cocina que sus hornillas no funcionan y ni que decir de la antigua cocina eléctrica que prácticamente no puedes usar. Vende lo que no te sirva, o gasta de más y busca algo que te ayude a tener mejor calidad de vida y de paso a la larga ahorras en electricidad y malos ratos.