7 Errores típicos en casa (y cómo evitarlos)

En el hogar suelen pasar diversos accidentes decorativos, estructurales y hasta de diseño que muchas veces por desconocimiento las cometemos, sobre todo por la emoción de tener ese espacio o área que deseamos por mucho tiempo entonces no sabemos realmente qué hacer con ellas cuando llega el momento. En realidad es muy común realizar un error, como no somos especialistas instalamos muebles en áreas donde usualmente no irían, usamos gabinetes muy pequeños cuando necesitamos más espacio o elegimos erróneamente el tamaño del sofá. Confiados, pensamos que todo lucirá a la perfección y no es así, al contrario cuando observamos el trabajo final nos impactamos porque no era lo que deseábamos inicialmente. Por eso hoy tenemos para ti ¡7 soluciones maravillosas que puedes aplicar ante los errores típicos en decoración del hogar!