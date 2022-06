10 Salas espectaculares para copiar

Tener una sala de revista es uno de los objetivos fundamentales de los amantes del hogar, sabemos que no es trabajo fácil pero requiere ciertos conocimientos de diseño y decoración de interiores. A veces, los espacios no son bien aprovechados y no tanto porque no se cuente con el mobiliario necesario, es más que eso, el estilo decorativo que le demos dependerá de los elementos que lo compongan como cojines, cobijas, alfombras, cuadros y demás. Esta es una de las mejores formas de darle vida a los entornos desde una habitación hasta una sala, cocina o patio. Comencemos este recorrido por 10 maravillosas salas de estar, en ellas notarás la diversidad de estilos y materiales que puedes utilizar. Verás lo fácil que será copiarlos tal cual como están o simplemente mezclar ciertos los conocimientos.