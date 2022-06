Esta casa se pide por catálogo ¡Simplemente alucinante!

El comedor es un espacio importante para una casa. Debe estar iluminado y los muebles deben calzar en el espacio cómodamente. Una mesa muy grande en un área no adecuada no permite que luzca la pieza ni que se pueda utilizar correctamente. Es importante considerar que en una mesa de comedor las sillas no están siempre dentro de la mesa, hay que dejar un espacio para el paso y un espacio para que una persona se pueda sentar cómodamente.