6 Maneras de tener un lindo jardín vertical

Somos venezolanos y nuestra tierra está llena de esa presencia tropical y diversa que tanto nos enamora, es por eso que la fachada de tu hogar puede estar complementada con un hermoso jardín vertical que le de ese toque especial como a su vez único para tu hogar.

¿Te preocupa no tener una casa muy grande para un proyecto como este? Bueno, no debes preocuparte ya que también puedes leer este artículo 15 jardineras perfectas para casas no muy grandes