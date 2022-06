6 Cosas que no debes tener cerca de tu cama ¡bajo ningun concepto!

Para los amantes de las plantas, sabemos que además de ser hermosas son el accesorios preferido por muchos, gracias a que aportan color, frescura, y purifican el aire que respiramos. Que tengas un par en la habitación no está mal ni te hará daño, pero no debes colocarlas al lado de la cama, debido a que durante la noche expulsan dióxido de carbono que puede ser nocivo para la salud. Recuerda es es perfecta para dar oxígeno, pero no conviertas tu cuarto en la selva amazónica.