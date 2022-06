Cómo decorar la casa con casi Bs. 0,00

¡Hacer tu casa más acogedora ya no será un problema! Sobre todo por el tema económico, considerado uno de los aspectos que más influyen en nuestras decisiones al momento de decorar nuestro hogar. Aunque no lo creas en nuestra casa tenemos todo lo que necesitamos para hacer de ella el espacio ideal para compartir los mejores momentos. Se trata de ir un poco más allá y valorar los elementos con los que ya contamos para que no tengas que salir y gastar dinero. En este libro de ideas te ayudaremos: primero, a activar ese lado creativo (a veces olvidado) y segundo, te enseñaremos a cuidar tu bolsillo. No se trata de comprarlo o tenerlo todo, es más bien sobre aprovechar los recursos y crear nuevos ambientes con un toque especial y único a la vivienda… . ¡Comencemos!