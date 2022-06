6 Consejos creativos para diseñar con floreros

¡Los espacios no son los mismos si no tienen elementos diferenciadores que los hagan especiales! Tenemos muebles, mesas de centro y floreros, éstos últimos eran muy convencionales pero ahora existen tantos diseños que te encantará cómo resplandecen los ambientes una vez que los ubiques en tu sala, cuarto o comedor. Si no sabes cómo elegirlos, a continuación aprenderás 6 útiles consejos para diseñar con floreros: