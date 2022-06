Diseño de interiores… ¡para veganos!

Cuando la gente se vuelve vegana, por lo general es un shock para ellos que su casa esté tan llena de elementos no veganos. Los productos animales están por todas partes: zapatos (cuero), las sábanas, manteles y cortinas (seda y lana) y mucho más, ciertamente algo molesto para alguien que precisamente ha adoptado la filosofía vegana por razones éticas. Pero como no todos pueden darse el lujo de reemplazar todo en la casa de un día para otro, se puede hacer un esfuerzo para reemplazar cada elemento de uno en uno e ir donando esos artículos que ya no encajan en el nuevo estilo de vida. En homify te ofrecemos algunos tips para saber dónde comenzar.